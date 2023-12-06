Вперше на Багамських островах відбувається Світова серія покеру. Сьогодні найбільша увага була прикута до турніру Mystery Millions. Його бай-ін складає 1 500 доларів, тоді як за вибивання суперника можна отримати суму в десятки разів більшу.

До теми Як виглядає покер у раю: гравці вражені атмосферою WSOP Paradise на Багамах

Турнір викликав ажіотаж серед учасників. Всього було зафіксовано 3 446 входів. Після кожного вибивання суперника гравці тягнули конверт, де ховалася рандомна сума призових. "One Time Baby!" – попросив Джеремі Ден перед тим, як відкрити конверт. А далі були шалені емоції та нескінченні обійми.

Джеремі Ден – невідомий для більшості гравець у покер. До візиту на WSOP Paradise загальна сума його призових складала понад 50 000 доларів. Тепер за один день він помножив весь свій капітал на 10 разів.

