Первым начал раздувать скандал Ник Эйрболл. Он написал: "Только что узнал, что Тони Марс, которого я считал близким другом, украл у меня более 1 000 000 долларов в течение нескольких покерных сессий". Потом негативно высказался об Е Шэне (настоящее имя покериста) и другой регуляр Hustler Casino Уэсли Фэй.

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В общении с журналистами PokerNews Уэсли рассказал, что вместе с Эйрболлом и еще несколькими хайроллерами они регулярно участвуют в закрытой кэш-игре в Калифорнии. За последние 7 месяцев Тони Марс выиграл там более 1 500 000 долларов. Еще столько же в сумме заработали двое его друзей, которых Тони постоянно приводил с собой.

Остальные участники игры начали понимать, что происходит что-то странное. В итоге они решили проверить колоду карт с помощью ультрафиолета и увидели на них специальные метки. Все колоды принес на игру Тони.

Уэсли Фэй / Фото highstakesdb.com

По версии Уэсли и Эйрболла, мошенник видел метки на картах благодаря специальным очкам. Сам Марс все отрицает. В разговоре с Уэсли он согласился, что колоды меченые, но сказал, что не имеет к этому никакого отношения. Также Тони высказал собственную гипотезу. По его мнению, Уэсли ищет любые оправдания после колоссальных неудач за последние годы.

Он постоянно публикует фото роскошных автомобилей и апартаментов в Caesars Palace, где он якобы отдыхал. Все эти активы принадлежат нашему общему другу, и Уэсли лжет всем, чтобы создать определенный образ, – заявил Тони Марс.

Также Тони написал, что Уэсли должен ему денег и таким образом пытается найти причину их не возвращать. Вся эта покерная Санта-Барбара остается пока на уровне разговоров в соцсетях, но не исключено, что в скором времени дело может дойти до суда.