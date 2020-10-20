Стрімер Андрій "djonidze" став одним із героїв рекордного розіграшу й заробив понад 600 000 гривен, а його суперник lisenok110 отримав мільйон!

Нічна сесія обернулася неймовірною вдачею для гравців за столом ліміту 10/20 гривень з Холдему. Вони стали учасниками та свідками розіграшу рекордного бед-біт-джекпоту в історії українського покеру розміром більш ніж 2 640 000 гривень!

У рекордній роздачі взяли участь стрімер PokerMatch Андрій "djonidze" і гравець Олександр "lisenok110". Вони виставилися у префлоп-олл-іні й зібрали по каре на дошці Q-9-Q-K-K!

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За умовами розіграшу, головний приз отримав lisenok110, програвши роздачу з каре дам, а на другому місці опинився "переможець" djonidze з каре королів!

Таким чином, lisenok110 заробив 1 088 744 гривні, а djonidze отримав 622 139 гривень! Оце так поворот!

Не залишилися без подарунків і решта гравців за столом. Вони поповнили банкрол на солідні 77 767 гривень, а 302 покеристи, які перебували за іншими столами, заробили по 1030 гривень!

Цікаво, що обидва герої рекордної роздачі живуть у Харкові і навіть знайомі один з одним!



Андрій "djonidze". Фото: PokerMatch

"На що витрачу виграш? Думаю, що пора одружуватися!", — сказав Андрій "djonidze" в інтерв'ю для PokerMatch.

Вітаємо учасників цієї події, історія українського покеру поповнилася новим рекордом!

Бажаєте покращити їхній результат? З умовами розіграшу бед-біту в Холдемі й Омасі можна ознайомитись на офіційній сторінці покер-руму.

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