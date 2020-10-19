Найбільший український покер-рум виходить на новий рівень і приваблює все більше гравців.

PokerMatch — це компанія, яка перевернула звичне уявлення про онлайн-покер. Яскраві акції, найпрестижніші турніри, величезні призові та, звичайно ж, унікальний підхід до роботи з гравцями — все це говорить про нову еру. Еру, в якій кожен українець зможе сказати, що покер — це його спорт!

"Всього за чотири роки роботи наш рум увійшов до топ-10 світових лідерів індустрії та дав можливість тисячам початківців показати себе за онлайн-столами. Деякі з них вже встигли заробити мільйони гривень, граючи в покер на PokerMatch!", — кажуть у компанії.

Покер — це простий, зручний, інтелектуальний, безпечний і виграшний спорт. Переконатися в цьому ви можете просто зараз, зареєструвавшись на PokerMatch.

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