Уродженка Харкова Вікторія Лівшиц уже не вперше демонструє високі результати у баталіях хайролерів, де участь у турнірі, зазвичай, стартує від 10 000 доларів. Не була зайвою і у івенті в рамках U.S. Poker Open 2024, який цими днями відбувається в Лас-Вегасі.

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Турнір за 10 100 доларів з Безлімітного Холдему зібрав майже мільйон доларів призових завдяки 99 входам, а більш як чверть призового фонду отримував чемпіон. Вочевидь, найбільш серйозні плани щодо головного призу були у Джессі Лоніса, який став справжнім босом за фінальним столом. Жертвами американця виявились усі шестеро опонентів на фінішній прямій турніру.



Джессі Лоніс / Фото PokerGO

Власне, на шостій сходинці свій виступ завершила Вікторія Лівшиц, якій дістались 49 500 доларів призових. Не сильно панькався чип-лідер і з рештою опозиції, а швидку перемогу у хедз-апі Лоніс оформив, показавши стріт-флеш своєму супернику Араму Зобіану (163 350 доларів призових). Перемога принесла Джессі Лонісу 252 450 баксів.

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Вікторія Лівшиц заснувала кілька компаній, які займаються розробкою програмного забезпечення, хмарними технологіями та штучним інтелектом, що впроваджується, зокрема, і у сфері покеру. Дізнаймося більше про уродженку Харкова, яка знається, власне, і на самій грі.