Виграш Драгани Лім у Лас-Вегасі, де триває головний турнір Світової серії покеру, склав 95 700 доларів. Усі кошти покеристка з Хорватії віддасть на благодійність.

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Успішні гравці в покер часто об'єднують зусилля та жертвують частину зароблених грошей на допомогу нужденним. Історія Драгани Лім інша. Вона не є професіоналом, хоча показала блискучий результат у Головній Події Світової серії покеру, фінішувавши останньою серед усіх жінок, які брали участь у цьому турнірі.

Драгана Лім заздалегідь повідомила про свої наміри віддати усі виграні з турніру гроші на створення притулку для тварин.

Ми хочемо заснувати притулок для тварин. Мабуть, це буде ранчо, але ми збираємося займатися там ще й іншими справами. Швидше за все, у нас буде земельна ділянка, де вирощуватимемо овочі та фрукти,

– розповіла Драгана Лім.

Завдяки належним інвестиціям та роботі фармацевта Драгана Лім є фінансово забезпеченою 17 років тому вона переїхала з Хорватії до США, де мала можливість стати другою жінкою в історії Світової серії покеру, яка опиниться за фінальним столом Головної події WSOP після досягнення Барбари Енрайт у 1995 році.

Благородний вчинок Драгани Лім не перший на Світовій серії покеру цього року. Герсон Дистенфельд, який виграв Подію №43 з Безлімітного Холдему з бай-іном 1 500 доларів, віддав на благодійність понад 200 тисяч доларів.