Выигрыш Драганы Лим в Лас-Вегасе, где проходит главный турнир Мировой серии покера, составил 95 700 долларов. Все свои деньги покеристка из Хорватии пожертвует на благотворительность.

Интересно Роял-флеш стоимостью в 545 тысяч долларов: американец обобрал казино в Лас-Вегасе

Успешные игроки объединяют свои усилия и часто жертвуют большую часть заработанных за покерными столами призовых, чтобы помочь нуждающимся. История Драганы Лим особенная. Она не является профессионалом, но показала блестящий результат, финишировав последней из всех женщин на WSOP.

Хорватская покеристка-любитель заранее объявила о своих намерениях отдать все выигранные деньги с турнира на основание приюта для животных.

Мы хотим основать приют для животных. По сути, это будет ранчо, но мы собираемся заниматься там и другими делами. Скорее всего у нас будет еще сад и огород с фруктами и овощами,

– рассказала Драгана Лим.

Благодаря надлежащим инвестициям и работе фармацевта Драгана Лим чувствует себя достаточно обеспеченной в финансовом плане. 17 лет назад она переехала из Хорватии в США, где у нее была возможность стать второй женщиной в истории, которая окажется за финальным столом Главного события WSOP после достижения Барбары Энрайт в 1995 году.

Благородный поступок Драганы Лим не первый на Мировой серии покера этого года. Герсон Дистенфельд, занявший первое место в Событии №43 по Безлимитному Холдему с бай-ином 1 500 долларов, отдал на благотворительность выигранные более 200 тысяч долларов.