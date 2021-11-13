Скот Лонг разом із друзями весело проводив час за кеш-столами і, відкатавши лише годину, виграв більш як півмільйона доларів.

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По суті, американець заліз у кишеню самого казино, зірвавши прогресивний Мега Джекпот. Хто не знає, це накопичувальний приз, який розігрують учасники серйозного бед-біту, або у нашому випадку – власник найсильнішої комбінації у покері. Роял-флеш миттєво зробив Скота Лонга багатшим на 544 904 долари.

Американець був шокованим, не те слово, адже тепер може реалізувати кілька важливих проектів. Частина суми піде на закриття іпотеки, решта – на навчання в коледжі. Не забуде Скот і про інших членів своєї родини, з якими планує добряче розважитись.