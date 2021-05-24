Цей недуг позбавляє людину можливості нормально рухатися, утім Кеннет не змирився із діагнозом і знайшов заняття, де може себе реалізувати – покер. Клітон захоплюється грою, активно спілкується з іншими покеристами, стрімить і влаштовує хедз-ап челенджі.

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Водночас, Кеннет мріє частіше брати участь у живих турнірах і головне – знову зіграти на WSOP (в 2017 році він фінішував 917-м у Main Event, заробивши 16 тисяч доларів). З його хворобою зробити це не просто, тож інші покеристи вирішили допомогти колезі. Для того, щоб дістатися Вегасу Клітону потрібен спеціально обладнаний автомобіль, який коштує близько 75 тисяч доларів.

Акцію зі збору цих коштів запустила відома коментаторка Вероніка Бріл, влаштувавши благодійний стрім. Буквально, за добу вдалося зібрати майже половину потрібної суми – 34 тисяч доларів. Зокрема, на заклик відгукнулися і чимало зірок: сама Бріл дала 5 тисяч доларів, Філ Хельмут – 2 тисячі, а Брін Кенні – 1 тисячу доларів.

Долучитися до доброї справи може будь-хто, тож немає сумніву, що вже незабаром покеристи зберуть необхідну суму і здійснять мрію Кеннета Клітона.



Так виглядає автомобіль, що потрібен Кеннету