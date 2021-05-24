Этот недуг лишает человека возможности нормально двигаться, но Кеннет не смирился с диагнозом и нашел занятие, где может себя реализовать – покер. Клитон увлекается игрой, активно общается с другими покеристами, стримит и устраивает хедз-ап челленджи.

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В то же время, Кеннет мечтает чаще участвовать в живых турнирах и главное – снова сыграть на WSOP (в 2017 году он финишировал 917-м в Main Event, заработав 16 тысяч долларов). С его болезнью сделать это не просто, поэтому другие покеристы решили помочь коллеге. Для того, чтобы добраться до Вегаса, Клитону нужен специально оборудованный автомобиль, который стоит около 75 тысяч долларов.

Акцию по сбору этих средств запустила известная комментатор Вероника Брил, устроив благотворительный стрим. Буквально за сутки удалось собрать почти половину нужной суммы – 34 тысячи долларов. В частности, на призыв откликнулись и многие звезды: сама Брил дала 5 тысяч долларов, Фил Хельмут – 2 тысячи, а Брин Кенни – 1 тысячу долларов.

Приобщиться к доброму делу может любой желающий, поэтому нет сомнения, что уже вскоре покеристы соберут необходимую сумму и осуществят мечту Кеннета Клитона.



Так выглядит автомобиль, который нужен Кеннету