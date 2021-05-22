10 лютого професійний покерист Чад Павер повідомив поліцію, що його пограбували. З будинку винесли сейф, в якому було 750 тисяч доларів готівкою та гральних фішок ще на чверть мільйона баксів.

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Записи камери безпеки показали двох грабіжників, які виносячи сейф, чомусь вирішили опустити на підборіддя власні маски. Таке порушення карантинних норм може дорого їм коштувати, адже впізнати їх, звісно, стало набагато легше.

От поліція затримала першого підозрюваного. Окрім запису з камери, правоохоронці мають й інші підстави вважати Брока Брюера винним. Це і кримінальне минуле хлопця, і локація його телефону, яка підтверджує, що в момент злочину він був у районі будинку Чада Павера.

За версією копів, Брюер зі спільником слідкували за потерпілим в казино, де він, ймовірно, зірвав куш. Зловмисники прослідкували за Чадом до його помешкання, почекали доки той піде з дому і пограбували будинок.

Якщо поліція доведе провину Брока, то він надовго загримить за ґрати. Чи вдалося повернути Чадові гроші наразі не повідомляють.