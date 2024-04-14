Мінус 11 кілограмів, плюс 25 тисяч доларів: покерист програв у парі, але добряче заробив

Роб Кун був змушений перервати своє голодування, оскільки це становило загрозу його здоров’ю і життю. Утім покерист отримав солідну винагороду від того, хто змусив його "закрити рота".

60 000 доларів, саме на таку суму розраховував американський покерист Роб Кун коли побився об заклад із Шоном Дібом, що узагалі не вживатиме їжі впродовж 30 днів. Умов парі Кун не дотримався, але у підсумку, і грошенят заробив, і зайвих кілограмів позбувся.

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Мені вдалось скинути 11 кілограмів. Знаю, що мій приклад надихне багатьох, однак всім сміливцям раджу спочатку проконсультуватись з лікарями, - підсумував свій челендж Роб Кун.

Покерист у підсумку не їв впродовж 17 діб, але подальше утримання могло коштувати йому здоров’я, ба більше, навіть життя. Шон Діб, який змусив колегу по цеху сісти на дієту, його вчинок сприйняв, як справжній подвиг і погодився виплатити 25 000 доларів, замість обіцяних 60К.