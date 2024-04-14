Минус 11 килограммов, плюс 25 тысяч долларов: покерист проиграл в пари, но хорошо заработал

Роб Кун был вынужден прервать свою голодовку, поскольку это представляло угрозу его здоровью и жизни. Впрочем, покерист получил солидное вознаграждение от того, кто заставил его "закрыть рот".

60 000 долларов, именно на такую сумму рассчитывал американский покерист Роб Кун когда поспорил с Шоном Дибом, что вообще не будет употреблять пищу в течение 30 дней. Условия пари Кун не сдержал, но в итоге, и деньжат заработал, и от лишних килограммов избавился.

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Мне удалось сбросить 11 килограммов. Знаю, что мой пример вдохновит многих, однако всем смельчакам советую сначала проконсультироваться с врачами, - подытожил свой челлендж Роб Кун.

Покерист в итоге не ел в течение 17 суток, но дальнейшее воздержание могло стоить ему здоровья, и даже больше – жизни. Шон Диб, который заставил коллегу по цеху сесть на диету, его поступок воспринял, как настоящий подвиг и согласился выплатить 25 000 долларов, вместо обещанных 60К.