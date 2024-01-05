Про зникнення Джорджа Янссена повідомили його родичі. Понад місяць поліція шукала покериста, після чого випадковий перехожий знайшов його зі зв'язаними руками на узбіччі.

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Джордж розповів, що став жертвою шахраїв, які вимагали у нього 2 000 000 доларів. Злочинці знали, що Янссен грає у покер, тому їхньою метою були гроші. Після того, як Джорджа знайшли, справу передали до ФБР.

Один із близьких друзів покериста розповів нові подробиці загадкового зникнення. Ця історія розпочалася ще 2 року тому після турніру у Детройті. Джордж вийшов із казино, сів у власну автівку, де його вже чекав невідомий чоловік у масці.

Коли він сів у авто, чоловік наставив йому пістолет до голови та озвучив суму. Джордж відповів, що немає таких грошей. Тоді зловмисник дав Джорджу мобільний телефон та наказав їхати у зазначене місце, – розповів друг Янссена.

Протягом тривалого періоду часу на мобільний телефон приходили різні погрози й Джордж відправляв певну суму грошей злочинцям. Також шахраї регулярно насилали записки з погрозами. Під час того, як він вкотре передавав їм гроші, 13 листопада покериста викрали.

Через кілька днів родичі Янссена знайшли лист з погрозами та передали його поліції. Також вони знайшли ще одну записку, де в іменах Кірбі, Іггі, Дейзі, Ноа, Ентоні та Паркер було зашифровано K. I. D. N. A. P, що з англійської означає "викрали").

Записка з шифром "K. I. D. N. A. P" / Фото PokerNews