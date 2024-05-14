48-річний Кріс Манімейкер не часто дозволяє собі таку розкіш, як жива турнірна гра на високих лімітах. Головний натхненник покерного буму спеціалізується, насамперед на онлайн-МТТ, а даремно. Це американець довів у першому івенті серії Triton в Чорногорії.

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Турнір GG Million$ Live обійшовся у 25 000 доларів кожному із 107 учасників, 56 з яких скористались ще й опцією ре-ентрі. Зайвим буде казати, що тут зібралась зубата компанія досвідчених і титулованих хайролерів. У призову зону, скажімо, потрапили осі ці парубки, які не потребують зайвого представлення:

6 – Адріан Матеос – 209 500 доларів призових;

9 – Айк Хекстон – 91 300;

13 – Хосейн Енсан – 67 200;

14 – Філ Айві – 61 100;

17 – Патрік Антоніус – 55 000;

21 – Нік Петранджело – 44 800.

Приємно бачити серед призерів й нашого Ігоря Ярошевського, який не лише вийшов за фінальний стіл, але й до останнього претендував на титул, виживаючи із коротким стеком. Утім, мала кількість фішок це не вирок, довів майбутній чемпіон ще на ранній стадії турніру.

Після невдалого блефу якраз проти українця статки Манімейкера зменшились лише до 4 великих блайндів, а згодом і до 1 ВБ, поки чекав гідну карту для пуша. Утім у покері гра триває до останнього набою. Кріс "витягнув" туза на рівері і зібрав старшу пару проти кишенькових дам, коли уже готувався покидати стіл. Згодом довершив неймовірний камбек і вийшов чип-лідером за фінальний стіл.



Ігор Ярошевський / Фото Triton Poker

В Ігоря Ярошевського у 9-мах було лише 5 великих блайндів, але суперники усе зробили за українця. Наш хайролер без бою пережив кілька пей-джампів і був цілком задоволений третьому місцю – 419 000 доларів призових.

Кріс Манімейкер / Фото Triton Poker

А от Манімейкер у хедз-апі розібрався із Браяном Кімом (609 000 доларів призових) і здобув свій перший титул в рамках серії Triton Poker. Легендарний американець поклав до кишені 903 000 доларів і здолав позначку у 7КК призових за кар’єру.

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