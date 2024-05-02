Турнір зібрав понад 5 тисяч входів, що сформували вражаючий призовий фонд у 12 612 500 доларів. Втім, ще до завершення змагань серед учасників розгорівся гучний скандал.
До теми Українська покеристка провокує гарячим фото: "Готова до нових розмов, наскільки я погана"
Пильним членам покерної спільноти вдалося з’ясувати, що один із гравців, який потрапив до призової зони, виявився ботом. До честі організаторів, вони спрацювали досить оперативно – акаунт заблокували, а призові, що мали дістатися шахраю, розділили між іншими учасниками.
Тож турнір продовжився і зрештою 9 щасливчиків опинилися за фінальним столом. Серед них в очі одразу кидалося ім’я Кріса Манімейкера – без перебільшення легенди покеру.
Що відомо про Кріса МанімейкераУ 2003 році тоді бухгалтер Кріс Манімейкер за 40 доларів виграв сателіт на Головну подію WSOP та став переможцем турніру, заробивши 2,5 мільйона доларів. Це спровокувало справжній покерний бум у світі і зробило гру такою, як ми знаємо її сьогодні.
Потрапити на подіум The Venom Крісу, щоправда, не вдалося. Він розпочинав фінальний стіл з шостим стеком і саме на шостому місці опинився у підсумку. До гаманця Манімейкер поклав майже 400 тисяч доларів. А от трьом призерам дісталося мінімум по мільйону баксів, чемпіон же – гравець із ніком Texxassss – отримав 1,8 мільйона.
Держипільський запалює в онлайні
Український покерист Андрій Держипільський вже ушосте цього року потрапив за фінальний стіл елітарного турніру GGMillions. Цього разу наш земляк фінішував п’ятим і заробив 116 тисяч доларів.