Міцний сон коштував покеристу шансів поборотись за браслет WSOP

Енсон Цанг проспав три сигнали будильника і спізнився на турнір. На величезний подив представника Гонконгу, він ще залишався у грі, коли повернувся за стіл.

Покеристи-професіонали не втомлюються наголошувати, що Світова серія покеру – це виснажливий спортивний марафон. Ґріндери проводять за столами по 12 годин на добу і так щодня, впродовж майже двох місяців. І як тут не проспати, якщо майже нон-стоп катаєш левову частку турнірів.

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Власник трьох браслетів WSOP Енсон Цанг в івенті 1500 Six Max проніс непоганий стек у другий день – 257 000 фішок, а це еквівалент 26 великих блайндів. Провівши тривалу сесію, покерист із Гонконгу відправився відпочивати, а для цієї професії це насамперед здоровий і тривалий сон.

Я наставник будильник на 10-ту, чи 10:30 і увімкнув ще два повторення сигналу. А тоді прокидаюсь і бачу, що на годиннику вже перша. За 15 років кар’єри це зі мною трапилось уперше. Я похапцем вдягнувся і побіг з номера до ігрової зали з надією, що від стеку ще хоч щось залишилось,

– розповів Цанг в коментарі PokerOrg.



Енсон Цанг / Фото PokerOrg

Зрештою, відсутність покериста коштувала йому 97% усіх його статків – на боксі залишилось лише 7 000 фішок, а це лише близько половини одного великого блайнда. Дива не сталось і Енсон незабаром вилетів. Утім, ймовірно, міцний сон допоміг покеристу заробити. Адже у сітауті Цанг пересидів кілька пейджампів, замкнув топ-100, і отримав 4 067 доларів призових.

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