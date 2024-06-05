Крепкий сон стоил покеристу шансов побороться за браслет WSOP

Энсон Цанг проспал три сигнала будильника и опоздал на турнир. К огромному удивлению представителя Гонконга, он еще оставался в игре, когда вернулся за стол.

Покеристы-профессионалы не устают подчеркивать, что Мировая серия покера – это изнурительный спортивный марафон. Гриндеры проводят за столами по 12 часов в сутки и так ежедневно, в течение почти двух месяцев. И как тут не проспать, если почти нон-стоп катаешь львиную долю турниров.

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Владелец трех браслетов WSOP Энсон Цанг в ивенте 1500 Six Max пронес неплохой стек во второй день – 257 000 фишек, а это эквивалент 26 больших блайндов. Проведя длительную сессию, покерист из Гонконга отправился отдыхать, а для этой профессии это, прежде всего, здоровый и длительный сон.

Я поставил будильник на 10:00, или 10:30 и включил еще два повтора сигнала. А потом просыпаюсь и вижу, что на часах уже час дня. За 15 лет карьеры это со мной случилось впервые. Я впопыхах оделся и побежал из номера в игровой зал с надеждой, что от стека еще хоть что-то осталось,

– рассказал Цанг в комментарии PokerOrg.



Энсон Цанг / Фото PokerOrg

В конце концов, отсутствие покериста стоило ему 97% всего его состояний – на боксе осталось лишь 7 000 фишек, а это около половины одного большого блайнда. Чуда не произошло и Энсон вскоре вылетел. Впрочем, вероятно, крепкий сон помог покеристу заработать. Ведь в ситауте Цанг пересидел несколько пейджампов, замкнул топ-100, и получил 4 067 долларов призовых.

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