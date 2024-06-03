Турнір №5 з Безлімітного Холдему у форматі Mystery Bounty з бай-іном 1 000 доларів став поки наймасштабнішим на цьогорічному WSOP. За чотири стартових дні покеристи зробили понад 18 тисяч входів. У другий змагальний день з цієї маси народу перейшли лише 950 гравців (усі вже в призовій зоні). Серед них і згаданий Ніколас Рігбі, хоча він і був близьким до того, аби покинути змагання на самісінькому баблі.

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Ніколас розповів, що сидів перед початком призової зони зі стеком трохи більшим ніж 20 блайндів. Рігбі вирішив зробити рейз із дуже слабкою рукою – піковими 2-3 (таку стартову руку навіть прозивають "Брудний підгузок" через очевидну слабкість), щоб вкрасти банк ще до флопа.

Американець таки отримав один кол, що, звісно, було неідеально, але вже за мить Ніколас не повірив своєму щастю – флеш з флопа. Опонент знову зрівняв ставку Рігбі і на тьорні пікова четвірка подарувала щасливчику стріт-флеш. Вже просто зібрати подібну комбінацію велика рідкість і везіння, а Ніколасу суперник ще й проплатив усі вулиці. Тож Рігбі з комфортним стеком перейшов у другий день і продовжує боротьбу, а от його противник у цій роздачі обмежився мінімальною виплатою.

Додамо, що в цьому ж турнірі залишаються поки і щонайменше троє українських покеристів: Ростислав Сабіщенко (518-й стек), Валентин Шабельник (532) та Ольга Єрмольчева (594).

Перший український успіх на WSOP

Саме Ростислав Сабіщенко нещодавно став автором першого потужного результату серед українців у Лас-Вегасі. Він фінішував на 12-й сходинці турніру з Омахи, заробивши 29 тисяч доларів.