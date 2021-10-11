В Сочі завершується черговий етап Європейського покерного туру. Незабаром визначиться чемпіон Головної події, фінальний день якої з найбільшим стеком розпочав Генрі Туссент.

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Німець французького походження, розуміючи з ким має справу – більшість його суперників росіяни, пригостив опонентів горілкою. Чип-лідер замовив 8 по 50 грамів оковитої, нібито віддячивши місцевим покеристам за гостинність. Утім, такий щедрий вчинок можна трактувати і як спробу приспати пильність опонентів.



Покер і алкоголь / фото Poker Central

Адже, не секрет, що гра у покер і алкоголь повинні рухатись паралельними курсами. Так, "під мухою" спортсмен здатен на сміливі рішення, які можуть бути плюсовими, але найчастіше вживання алкоголю впродовж сесії матиме негативні наслідки. В офлайн-турнірах, до слова, розпивання міцних напоїв не суперечить покерному етикету.

Так чи інакше, своєрідний допінг може мати і непоправні наслідки для покериста, і мова не лише про його гаманець. Траплялись випадки, коли для учасників затяжних покерних сесій вживання міцних напоїв мало і летальний підсумок.