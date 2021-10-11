В Сочи завершается очередной этап Европейского покерного тура. Вскоре определится чемпион Главного события, финальный день которого с самым большим стеком начал Генри Туссент.

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Немец французского происхождения, понимая с кем имеет дело – большинство его соперников русские, угостил оппонентов водкой. Чип-лидер заказал 8 порций по 50 грамм, якобы отблагодарив местных покеристов за гостеприимство. Впрочем, такой щедрый поступок можно трактовать и как попытку усыпить бдительность оппонентов.

Покер и алкоголь / фото Poker Central

Ведь, не секрет, что игра в покер и алкоголь должны двигаться параллельными курсами. Да, "под мухой" спортсмен способен на смелые решения, которые могут быть плюсовыми, но чаще всего употребление алкоголя в течение сессии будет иметь негативные последствия. В офлайн-турнирах, к слову, распитие крепких напитков не противоречит покерному этикету.

Так или иначе, своеобразный допинг может иметь и непоправимые последствия для покериста, и речь не только о его кошельке. Были случаи, когда для участников затяжных покерных сессий употребление крепких напитков имело и летальный исход.