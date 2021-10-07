В 2005 році 21-річна Сара Джин уперше "поділилась своїм тілом" із читачами популярного журналу Playboy, а менш як через рік уже красувалась на розвороті у статусі "Подруги місяця" популярного видання.
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Сара Джин Андервуд / фото Твіттер
В ролі оголеної моделі дівчині незабаром стало надто тісно і Сара Джин почала наступати на кінематограф, де засвітилась одразу в 6 стрічках. Більшість кіноманів про актрису Андервуд мабуть і не чули, що зайвий раз вказує на рівень фільмів за її участі. Взяти хоча б "Два мільйони тупих жінок", чи "Лицар дня".
Сара Джин Андервуд / фото Твіттер
Паралельно Сара Джин готувала собі запасний аеродром, де сподівалась здобути популярність, і грошенят заробити. Дівчина спробувала реалізувати себе в покері, все-таки натхненників у цій справі в той час не бракувало. Пам’ятаєте, як в 2010 році британка Лів Борі виграла у Санремо 1 250 000 євро.
Сара Джин Андервуд на покерному телешоу: відео
У Сари Джин, щоправда, була своя стратегія побудови покерної кар’єри і далі участі в телешоу справа не пішла. Так, у Андервуд є свій профіль
на Hendonmob, але в послужному списку покеристки немає жодного ITM.
Сара Джин Андервуд / фото Твіттер
Але жінки із такою зовнішністю приречені на успіх, допоки чоловічих не будуть залишати байдужими блондинки із пишними формами. Із розвитком соцмереж Сара Джин знайшла свою нішу, де на неї чекали мільйони фанатів. В інстаграм за Андервуд стежать 8,6 мільйонів фоловерів, ще 1,3 мільйона підписані на її сторінку у твіттері. І там подивитись є на що.
Сара Джин Андервуд / фото Твіттер
Сьогодні Сарі Джин Андервуд 37 років і вона продовжує паморочити голову чоловікам. Вона не стала відомою акторкою, не підкорила і світ покеру. Але й у затінок Сара Джин поки не поспішає, її "стек" росте не гірше, аніж у Майкла Адамо
.