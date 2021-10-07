В 2005 году 21-летняя Сара Джин впервые "поделилась своим телом" с читателями популярного журнала Playboy, а менее чем через год уже красовалась на развороте в статусе "Подружки месяца" популярного издания.

Читайте также: Праздник живого покера в столице: Киев готовится к масштабным офлайн-турнирам



Сара Джин Андервуд / Фото с твиттера Сары Джин Андервуд

В роли обнаженной модели девушке вскоре стало слишком тесно и Сара Джин начала увлекаться кинематографом, где засветилась сразу в 6 лентах. Большинство киноманов об актрисе Андервуд, видимо, и не слышали, что лишний раз указывает на уровень фильмов с ее участием. Взять хотя бы "Два миллиона тупых женщин", или "Рыцарь дня".



Сара Джин Андервуд / Фото с твиттера Сары Джин Андервуд

Параллельно Сара Джин готовила себе запасной аэродром, где надеялась и получить известность, и деньжат заработать. Девушка попыталась реализовать себя в покере, все-таки вдохновителей в этом деле в то время не хватало. Помните, как в 2010 году британка Лив Бори выиграла в Сан-Ремо 1 250 000 евро?

Сара Джин Андервуд на покерном телешоу: видео



У Сары Джин, правда, была своя стратегия построения покерной карьеры и дальше участия в телешоу дело не пошло. Так, у Андервуд есть свой профиль на Hendonmob, но в послужном списке покеристки нет ни одного ITM.



Сара Джин Андервуд / Фото с твиттера Сары Джин Андервуд Но женщины с такой внешностью обречены на успех, пока мужчин не будут оставлять равнодушными блондинки с пышными формами. С развитием соцсетей Сара Джин нашла свою нишу, где ее ждали миллионы фанатов. В инстаграм за Андервуд следят 8,6 миллиона фолловеров, еще 1,3 миллиона подписаны на ее страницу в твиттере. И там есть на что посмотреть.

Сара Джин Андервуд / Фото с твиттера Сары Джин Андервуд

Сегодня Саре Джин Андервуд 37 лет и она продолжает кружить голову мужчинам. Она не стала известной актрисой, не покорила и мир покера. Но и в тень Сара Джин пока не спешит, ее "стек" растет не хуже, чем у Майкла Адамо.