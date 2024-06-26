Як би ви сприйняли новину, що в одну мить стали казково багатими? Ось так на голову упали, скажімо, 4 000 000 доларів. Можете не напружуватись, реакція, вочевидь, буде цілком непередбачуваною.

До теми Фестиваль лудоманії: божевільного мільйонера обібрали до нитки – емоційне відео

Ось і один із гравців сінгапурського казино Marina Bay Sands геть не очікував, що для нього виграш фантастичної суми майже закінчиться трагедією. Чоловік упіймав джекпот, вже згадані 4 000 000 доларів і, чи то перехвилювався, чи не повірив у власне щастя, але знепритомнів. У щасливчика стався серцевий напад.

Відео з мережі Х Open Source Intel

Мільйонера миттю кинулись рятувати відвідувачі та персонал, викликали карету швидкої, і оперативно доставили до шпиталю. Чоловік одужує, запевнили представники грального закладу. Ось така вона фортуна – іноді жорстока, нехай і щедра.

Поки найбільші призові на WSOP: індійський бізнесмен виграв турнір за 250 000 доларів

Турнір суперхайролерів Світової серії покеру отримав сенсаційного переможця. Фінішувати першим серед найкращих покеристів світу зумів бізнесмен з Індії Сантуш Суварна.