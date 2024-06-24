Шалений бай-ін 250 тисяч доларів відважилися заплатити 75 покеристів. Звісно, практично усі – топові професіонали та справжні зірки гри: Філ Айві, Даніель Негреану, Адріан Матеос, Джеремі Осмус, Нік Шульман, Стефен Чідвік, Ченс Корнут, Ден Сміт та безліч інших.

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Втім, лише дванадцятьом картярам судилося потрапити до призової зони. Одинадцятим, до слова, вилетів Філ Айві, який сподівався здобути тут свій уже дванадцятий браслет WSOP. Не цього разу. Однак, непогано підсолодили виліт пів мільйона доларів призових.

Забратися ж на самісіньку верхівку у цій елітній компанії зумів індійський бізнесмен Сантуш Суварна. У хезд-апі він переграв досвідченого профі Бена Толлерена і заробив неймовірні 5,4 мільйона доларів. Віцечемпіон отримав на 2 мільйони менше.

Попри те, що Суварна не є професійним покеристом, назвати його новачком язик теж не повернеться. Сантуш уже показував дуже пристойні результати на хайролерській серії Triton Poker, а у 2023-му навіть вигравав браслет WSOP Europe.

Індієць зізнається, що за останніх два роки покер став чи не найбільшою пристрастю у його житті. Увесь час, що Суварна не приділяє бізнесу чи сім’ї, він витрачає на покращення покерних навичок. І результат цих тренувань цілком очевидний.

Я почуваюся дуже щасливим. Кожного дня я вчуся грати в покер і у мене все вдається дуже добре,

– заявив бізнесмен після перемоги.

Українець випередив понад 3 тисячі суперників

Український покерист Єгор BigGOGI Зарев став чемпіоном престижного турніру з бай-іном 150 доларів на GGPoker. Випередивши понад 3 тисячі опонентів, Єгор заробив 57 тисяч доларів призових.