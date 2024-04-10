Покер в бікіні: українка поділилася спекотними враженнями від унікальної серії турнірів

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева взяла участь в унікальній серії турнірів WPT Cruise. Змагання відбувалися на круїзному лайнері.

Вперше в історії турніри Світового покерного туру проходили у відкритому океані під час круїзу. Ольга зізналася, що неймовірно задоволена участю в WPT Cruise. Хай результати власне у грі були не надто вдалими. Україна відіграла 7 турнірів, тричі потрапила в призи, але загалом опинилися в мінусі.

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Якщо говорити про загальне враження, то це моя найкраща покерна подорож у житті – корабель, їжа, атмосфера! Неважливо, який це був турнір – веселилися всі, навіть австрійці. Корабель трясло, і я не могла зрозуміти, чи то від великих хвиль, чи то від кількості випитих коктейлів. Безліч активних розваг, як то плавання з акулами і скатами, теніс, гольф, вечірки біля басейну дозволяли забути про невдачі за покерними столами,

– написала Ольга.

Нагадаємо, чемпіоном Головної події WPT Cruise став американець Арам Оганян, вигравши понад 200 тисяч доларів.

Що ж до Єрмольчевої, то невдовзі після повернення з круїзу, вона змогла виграти невеличкий турнір у Лас-Вегасі. Перше місце у змаганнях за 400 доларів принесло українці 6 400 призових.

Новий тріумф легенди

Один з найуспішніших покеристів в історії 64-річний Ерік Сайдел виграв дебютний турнір серії U.S. Poker Open 2024 та заробив 145 тисяч доларів.