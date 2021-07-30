В українському прокаті фільм вийде під назвою "Холодний розрахунок", хоча в оригіналі називається "The Card Counter" (Той, що рахує карти). Тож не складно здогадатися, що ключовим лейтмотивом буде саме гра у карти.

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Головний герой історії Вілям Телл, чию роль виконав Оскар Айзек, відсидів кілька років у в’язниці, де й навчився "рахувати карти". Вийшовши на волю, Вільям почав мандрувати різними казино та вигравати там значні суми.

З-поміж іншого, Телл гратиме і в покер, зокрема, на WSOP. Фільму уже пророкують славу нових "Шулерів". Оцінити ж його на власні очі можна буде з 16 вересня, коли стартує український прокат. Поки ж можна насолодитися трейлером: