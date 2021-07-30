В украинском прокате фильм выйдет под названием "Холодный расчет", хотя в оригинале называется "The Card Counter" (Тот, что считает карты). Поэтому не сложно догадаться, что ключевым лейтмотивом будет именно игра в карты.

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Главный герой истории Уильям Телл, чью роль исполнил Оскар Айзек, отсидел несколько лет в тюрьме, где и научился "считать карты". Выйдя на свободу, Уильям начал странствовать по разным казино и выигрывать там значительные суммы.

Среди прочего, Телл будет играть и в покер, в частности, на WSOP. Фильму уже прочат славу новых "Шулеров". Оценить же его воочию можно будет с 16 сентября, когда стартует украинский прокат. Пока же можно насладиться трейлером: