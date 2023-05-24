Пишуть історію українського покеру: Андрій Любовецький став раннер-апом турніру Triton Poker

Власник двох браслетів WSOPE Андрій Любовецький підтверджує статус одного з найсильніших покеристів світу. У турнірі хайролерської серії Triton Poker українець виграв 239 000 доларів.

Українські покеристи не перестають дивувати на міжнародній арені. У хайролерській серії Triton Poker наші гравці вже тричі виходили на фінальний стіл. Попередні успіхи мав Ігор Ярошевський, який на Кіпрі сумарно виграв 580 000 доларів призових.

До теми Рекорд та сльози Джейсона Куна: на Кіпрі завершилася Головна подія серії Triton Poker

Зовсім близько від історичного трофея опинився ще один українець Андрій Любовецький. Він пробився у хедз-ап турніру за 30 000 доларів з Омахи. Всього подія зібрала 34 входи та загальний призовий фонд 1 020 000 доларів.

У 4-макс за фінальним столом із чип-лідерським стеком стартував українець. Майк Уотсон та Ласло Буйташ мали удвічі менший стек, Гегро Нагі був найкоротшим. Уостон вибив двох опонентів і перед початком хедз-апу мав незначну перевагу над українцем.

У вирішальній дуелі лідер кілька разів змінювалося. Любовецький забирав більше дрібних банків, тоді як супернику більше щастило у ключових роздачах. Фінальне виставлення попри кращі шанси банку слалося на користь канадського покериста.

Уотсон обіграв Любовецького у хедз-апі / Фото triton-series.com

Відтепер Майк Уостон має статус 2-разового чемпіона Triton Poker, Любовецький оформив 347 000 доларів, що безумовно є чудовим результатом для українського гравця, який не часто грає такі ліміти.