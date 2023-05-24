Пишут историю украинского покера: Андрей Любовецкий стал раннер-апом турнира Triton Poker

Владелец двух браслетов WSOPE Андрей Любовецкий подтверждает статус одного из сильнейших покеристов мира. В турнире хайроллерской серии Triton Poker украинец выиграл 239 000 долларов.

Украинские покеристы не перестают удивлять на международной арене. На серии Triton Poker, проходящей на Серверном Кипре, наши игроки уже трижды выходили за финальный стол. Дважды приближался к трофею Игорь Ярошевский, выигравший в этих турнирах 580 000 долларов.

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Совсем близко к историческому трофею оказался ещё один украинец Андрей Любовецкий. Он пробился в хедз-ап турнира за 30 000 долларов по Омахе. В этом событии участники сделали 34 входа, собрав общий призовой фонд в размере 1 020 000 долларов.

За финальным столом, который начинался на стадии 4-макс, чип-лидером был Андрей Любовецкий. Майк Уотсон и Ласло Буйташ отставали в 2 раза, Гегро Наги был самым коротким. Уостон выбил двух оппонентов и перед стартом хедз-апа имел незначительное преимущество над украинцем.

В хедз-апе лидер менялся несколько раз. Любовецкий забирал мелкие банки, Уостону везло в больших раздачах. Финальное выставление, несмотря на лучшую руку украинца по флопу также сложилось в пользу канадского покериста.

Уотсон обыграл Любовецкого в хедз-апе / Фото triton-series.com

Майк Уостон во второй раз выиграл трофей серии Triton Poker. Для Андрея Любовецкого, который не часто играет такие высокие лимиты, приз 347 000 долларов безусловно стал хорошей надбавкой к банкроллу.