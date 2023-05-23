Якщо WSOP – це серія Філа Хельмута, який є рекордсменом за кількістю виграних браслетів, то на Triton Poker володарює Джейсон Кун. На Кіпрі американець оформив черговий трофей, вигравши Головну подію.

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У турнірі з бай-іном 100 000 доларів боротьба була дуже серйозною, адже призовий фонд перевищував 10 000 000 доларів. Загалом Main Event зібрав 101 вхід, об'єднавши найсильніших гравців з усього світу.

До початку серії Джейсон Кун мав 5 трофеїв на серіях Triton Poker. На Кіпрі протягом одного тижня американцеві вдалося не лише збільшити їхню кількість, а й додати до свого банкролу кілька мільйонів доларів.

Джейсон Кун не стримав сліз після перемоги / Фото triton-series.com

Майбутній чемпіон розпочинав гру за фінальним столом із восьмим стеком. Джейсон зумів наростити свій стек так, що у хедз-апі з Семом Грінвудом мав 5-разову перевагу над суперником. Вирішальна дуель тривала рівно одну роздачу. Кун із рукою Q10 переграв АК Грінвуда.

Для Джейсона цей кубок став сьомим на серіях Triton. Про важливість трофея свідчить той факт, що після рукостискання американець просто заплакав. Переможець отримав понад 2 600 000 доларів та унікальний годинник чемпіона Main Event.