29-та серія епічного покерного протистояння між Даніелем Негреану та Дагом Полком завершилась на користь останнього. В усьому винна фортуна, вважає канадець, який впродовж сесії не підбирав слів і не приховував свого роздратування.

Впродовж 5 сотень роздач сесії Негреану грав невиправдано агресивно, багато блефував і нерідко зловживав овербетами. Свої невдачі канадець супроводжував лайкою і наріканням на неймовірну удачливість суперника.

Читайте також: Даніель Негреану проміняє покер на шахи

Ви просто не уявляєте, як заходить цьому хлопцеві. Це – ненормально, це якесь безумство. Я граю в покер достатньо довго і не можу не помічати такі речі.

Як би там не було, Даг Полк "роздягнув" Негреану на чергові 73 тисячі доларів. Загальний профіт американця зараз становить 703 тисячі. Із 25 тисяч роздач суперники уже зіграли трохи більше 17 тисяч.