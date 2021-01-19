29-я серия эпического покерного противостояния между Даниэлем Негреану и Дагом Полком завершилась в пользу последнего. Во всем виновата фортуна, считает канадец, который на протяжении сессии не подбирал слов и не скрывал своего раздражения.

На протяжении 5 сотен раздач сессии, Негреану играл неоправданно агрессивно, много блефовал и нередко злоупотреблял овербетами. Свои неудачи канадец сопровождал руганью и нареканием на невероятную удачливость соперника.

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Вы просто не представляете, как заходит этому парню. Это – ненормально, это какое-то безумие. Я играю в покер достаточно долго и не могу не замечать такие вещи.

Как бы то ни было, Даг Полк "раздел" Негреану на очередные 73 тысячи долларов. Общий профит американца сейчас составляет 703 тысячи. Из 25 тысяч раздач соперники уже сыграли чуть более 17 тысяч.