Негреану феєрить в легендарному турнірі: сьомий браслет не за горами

Турнір Світової серії The Poker Players Championship вважають одним із найбільш престижних івентів у календарі фестивалю. У грі залишилось три десятка покеристів, серед яких чимало легенд.

Даніель Негреану, який уже 11 років не може виграти свій черговий браслет WSOP, має непоганий шанс перервати чорну смугу в одному із топових івентів Світової серії. Для багатьох мастодонтів гри виграти The Poker Players Championship не менш престижно, ніж тріумфувати в Main Event. Тут за солідний бай-ін у 50 000 доларів майстри демонструють свій скіл одразу у 9 різновидах покеру.

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Рекордсмен Світової серії покеру Філ Хельмут, який зібрав аж 17 золотих браслетів, жодного разу в кар’єрі не підкорював цю вершину. Доведеться зачекати ще щонайменше рік. Poker Brat зійшов із дистанції буквально перед самим завершення другого ігрового дня. Хельмут вилетів на 30-й сходинці. Утім, у грі залишилось чимало видатних імен.



Майкл Мізракі / Фото Twitter покериста

Чого лише вартий Майкл Мізракі, який цей турнір вигравав аж тричі, що не вдавалось жодному іншому покеристу в історії. У "Гріндера" восьма позиція. Одразу над Мізракі у чип-каунті розташувався Даніель Негреану, який також є одним із фаворитів на здобуття титулу. Ну і хто відважиться скидати з рахунків Філа Айві, нехай у того лише 14-й стек. Серед коротунів табелю про ранги – ще одна легенда Гас Хансен, який нещодавно повернувся у гру після тривалої перерви.



Гас Хансен / Фото Poker Central

На верхівці чип-каунту розташувався австралієць Джеймс Обст, власник двох браслетів WSOP. Йому у спину дихає 6-разовий чемпіон Світової серії Джеремі Асмус. Лише 14 найкращих фінішують у грошах, мінімальна виплата – 102 299 баксів. А чемпіон цьогорічного The Poker Players Championship покладе до кишені 1 178 703 доларів.

Нестримний Скот Сівер: американець виграв вже 2 браслети на WSOP 2024

Скот Сівер став першим багаторазовим чемпіоном цьогорічної Світової серії покеру. На виграш одного браслета у покеристів іноді може піти ціла кар’єра. Скотт виграв два трохи більше ніж за десять днів.