Негреану феерит в легендарном турнире: седьмой браслет не за горами

Турнир Мировой серии The Poker Players Championship считается одним из самых престижных ивентов в календаре фестиваля. В игре осталось три десятка покеристов, среди которых немало легенд.

Даниэль Негреану, который уже 11 лет не может выиграть свой очередной браслет WSOP, имеет неплохой шанс прервать черную полосу в одном из топовых ивентов Мировой серии. Для многих мастодонтов игры выиграть The Poker Players Championship не менее престижно, чем триумфовать в Main Event. Здесь за солидный бай-ин в 50 000 долларов мастера демонстрируют свой скилл сразу в 9 разновидностях покера.

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Рекордсмен Мировой серии покера Фил Хельмут, который собрал аж 17 золотых браслетов, ни разу в карьере не покорял эту вершину. Придется подождать еще как минимум год. "Poker Brat" сошел с дистанции буквально перед самым завершением второго игрового дня. Хельмут вылетел на 30-й строчке. Впрочем, в игре осталось немало выдающихся имен.



Майкл Мизраки / Фото Twitter покериста

Чего только стоит Майкл Мизраки, который этот турнир выигрывал аж трижды, что не удавалось ни одному другому покеристу в истории. У "Гриндера" восьмая позиция. Сразу над Мизраки в чип-каунте расположился Даниэль Негреану, который также является одним из фаворитов на завоевание титула. Ну и кто решится сбрасывать со счетов Фила Айви, пусть у того лишь 14-й стек. Среди коротышек списка – еще одна легенда Гас Хансен (26 позиция), который недавно вернулся в игру после длительного перерыва.



Гас Хансен / Фото Poker Central

На верхушке чип-каунта расположился австралиец Джеймс Обст, владелец двух браслетов WSOP. Ему в спину дышит 6-кратный чемпион Мировой серии Джереми Асмус. Только 14 лучших финишируют в деньгах, минимальная выплата – 102 299 баксов. А чемпион нынешнего The Poker Players Championship положит в карман 1 178 703 долларов.

Неудержимый Скот Сивер: американец выиграл уже 2 браслета на WSOP 2024

Скот Сивер стал первым многократным чемпионом нынешней Мировой серии покера. На выигрыш одного браслета у покеристов иногда может уйти целая карьера. Скотт выиграл два чуть более чем за десять дней.