23 серпня 2021 року на Північному Кіпрі стартує Європейська серія суперхайролерів. Гравців на великих лімітах чекає незвичайний сюрприз від одного зі спонсорів: на покерну подію запросили елітних майстрів Craft Men, які попрацюють над іміджем гравців.

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Загалом у серії заплановано 9 турнірів із високими ставками. 4 турніри будуть проводитися по 6+ Holdem (холдему з короткою колодою), а 5 – по NL Holdem (БЛ Холдему). Головною подією серії стане Super High Roller Bowl Europe з бай-іном 250 000 доларів. Головний турнір серії почнеться у понеділок, 30 серпня, і триватиме 3 дні.

Очікується, що в серії візьмуть участь:

Алі Імсіровіч,

Брін Кенні,

Крістоф Фогельсанг,

Тімоті Адамс,

Стівен Чідвік,

Девід Пітерс,

Деніел "Jungleman" Кейтс

Хоссейн Енса та інші знамениті гравці в покер.

Разом зі знаменитостями покеру битиметься в турнірі приїдуть бізнесмени Пол Фуа і Річард Йонг, а також кілька нових гравців для турнірів з великими бай-інами, такі як Ашкан Фаттаха, Селахаддін Бедиров, Абрахам Пассет і Роббі Тоан. Тому весь світ із нетерпінням очікує можливості стежити за покерними подіями на Північному Кіпрі.

Фінальні столи турнірів Super High Roller Series Europe транслюватимуться в прямому ефірі.

Де пройде Super High Roller Series Europe

Очікувана покерна подія пройде у розкішному готелі Merit Royal Hotel. Заклад вже має обладнані місця для гри в покер.



Покерний зал у Merit Royal Hotel / Фото Merit Royal Hotel

Окрім цього, організаторів привабило і місце розташування Merit Royal Hotel: 5-зірковий готель всього за 20 хвилин їзди від аеропорту. А тому у гравців не виникне труднощів із добиранням.