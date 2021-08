Головною вершиною покерного світу уже десятиліттями залишається Світова серія покеру (WSOP), що регулярно відбувається у Лас-Вегасі. За перемогу в турнірах серії покеристи отримують не лише величезні призові, але й золоті чемпіонські браслети. І одразу кілька українців мають у своїй колекції подібні аксесуари.

Напередодні Дня Незалежності України згадуємо здобутки наших земляків. Якими перемогами можуть похизуватись Олексій Ковальчук, Антон Макієвський, Євген Качалов та інші відомі покеристи – дізнавайтесь у матеріалі Poker 24.

Найуспішніші українські покеристи

Олексій Ковальчук

Олексій Ковальчук – не лише найбільш успішний із українців в історії Світової серії, але й єдиний мультичемпіон серед "синьо-жовтих". У 2011 році він не мав рівних в турнірі з бай-іном 2 500 доларів No-Limit Hold'em 6-Handed, а перемога принесла киянину найсолідніші призові в кар'єрі – майже 690 000 доларів.



Олексій Ковальчук – чемпіон WSOP-2011 / Фото WSOP

Через рік Ковальчук довів, що є ще універсальним гравцем. На WSOP-2012 українець приміряв ще один браслет вже за підсумками турніру Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, також з бай-іном 2 500 доларів. Свої інвестиції Олексій примножив майже у 100 разів – понад 228 000 доларів призових.

Ігор Дубінський

У 2014 в Лас-Вегасі коронували ще одного українця – Ігоря Дубінського. Дніпрянин підкорив The Little One for One Drop з бай-іном 1 111 доларів. Винагорода для чемпіона – дорогоцінний браслет і понад 637 000 доларів призових.



Ігор Дубінський / Фото PokerNews

Євген Качалов

Ну і куди ж без найбільш впізнаваного українського покериста – Євгена Качалова. У 2011 році він тріумфував у турнірі Seven Card Stud з бай-іном 1 500 і виграв 123 000 доларів. Загалом же Качалов є найуспішнішим українським покеристом в історії, заробивши за кар’єру понад 9 мільйонів доларів.



Євген Качалов / Фото PokerMatch

Окрім цього, ще троє українців – Ренат Богданов, Олександр Щербак та Михайло Гутій – власники браслетів WSOP Europe.

Антон Макієвський

Мають чим похвалитися українці і на найважливішому турнірі WSOP – Main Event, тріумфатора якого традиційно називають чемпіоном світу із покеру. Першим із "синьо-жовтих", хто вийшов за фіналку Main Event, став Антон Макієвський у 2011 році.

На цей турнір він міг узагалі не потрапити. Через проблеми із візою та дорогою у США українець суттєво запізнився на WSOP. Відтак Антон встиг зареєструватися лише на Main Event, та й то в останній вхідний день. Утім справи у Макієвського в турнірі одразу пішли добре. Практично за кожен наступний день змагань йому вдавалося потроїти свій стек.



Антон Макієвський / Фото WSOP

На сьомий ігровий день, коли у турнірі залишалося понад 20 покеристів із 6865 зареєстрованих, Антон Макієвський став чіп-лідером із понад 20 мільйонами фішок. Згодом українець трохи розгубив свої фішки і на фінальний стіл потрапив із 8 серед 9 фіналістів стеком (13 825 000).

Першим фіналку покинув британець Сем Холдем, а от восьмим – Макієвський. Українець поставив ол-ін з малого блайнду із K-Q і отримав кол від 9-9 німця Піуса Хайнца. Флоп K-J-J подарував Антону надію, проте 9 на тьорні віддала перевагу німцеві, а 7 на рівері уже нічого не змінила.

Антон Макієвський закінчив WSOP Main Event на восьмому місці і отримав 1 010 015 доларів призових – найбільший виграш у кар'єрі. А от переможцем тоді став той таки Піус Хайнц, якому дісталося майже 9 мільйонів доларів.

Артем Металіді

Три роки тому головний турнір WSOP зібрав аж 7874 учасників. Серед них не бракувало і українців. Одразу 6 наших земляків потрапили до призової зони, утім найбільшого успіху добився Артем Металіді, який став учасником фінального столу. На шостий день змагань українець прописався серед чіп-лідерів, завдяки тому, що його К-К встояли проти А-К американця Арама Зобіана.



Артем Металіді / Фото WSOP

Стек Металіді на ту мить сягнув понад 30 мільйонів фішок, та до фінального столу українець "доніс" лише половину. Незважаючи на це, Артем розпочав фіналку із цілком робочим стеком у 26 великих блайндів і одразу організував перший аут. Q-Q Металіді переїхали К-К француза Антуана Лабата. На цьому, щоправда, везіння Артема вичерпалося. Незабаром він віддав значну частину щойно виграних фішок чемпіону WSOP Main Event 2009 Джо Каді. А ще через кілька роздач вилетів із турніру. Українець виставився із 5-5 проти K-Q вже згаданого Зобіана і навіть впіймав сет на флопі. Та рівером американцю доїхав флеш.

Тож Артем Металіді, як і 7 років до того Антон Макієвський, завершив Main Event на 8-му місці. Заробив він, щоправда, трохи більше за земляка – 1 250 000 доларів.