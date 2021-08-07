Черговий турнір онлайн-версії WSOP зібрав поле із 1643 входів, завдяки чому призовий фонд сягнув майже 1,5 мільйона доларів.
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Боротьба за золотий браслет тривала 2 дні, а серед претендентів на титул до останнього залишався українець. Іван Бабінцев, утім, склав зброю на п’ятому місці і отримав 51,1 тисячу доларів призових.
Головний приз – 161 600 доларів – розіграли фін Андреас Касман та бразилець Тьяго Маседо. Останній розпочав боротьбу у хедз-апі із удвічі меншим стеком, але зумів переламати гру. Віце-чемпіон отримав 121 200 доларів.