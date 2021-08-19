23 августа 2021 на Северном Кипре стартует Европейская серия суперхайроллеров. Игроков на больших лимитах ждет необычный сюрприз от одного из спонсоров: на покерное событие пригласили элитных мастеров CRAFT-MEN, которые поработают над имиджем игроков.

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В Super High Roller Series Europe запланировано 9 турниров с высокими ставками, 4 из них игроки сыграют по холдему с короткой колодой (6 + Holdem), 5 – по безлимитному холдему (NL Holdem). Главным событием Европейской серии суперхайроллеров станет трехдневный турнир с бай-ином 250 000 долларов. Он стартует в понедельник, 30 августа.

Ожидается, что в серии примут участие:

Али Имсирович,

Брин Кенни,

Кристоф Фогельсанг,

Тимоти Адамс,

Стивен Чидвик,

Дэвид Питерс,

Дэниел "Jungleman" Кейтс

Хоссейн Энса и другие известные игроки в большой покер.

Вместе со знаменитостями покера сразится в турнире приедут бизнесмены Пол Фуа и Ричард Йонг, а также несколько новых игроков для турниров с высокими бай-инами. Мы сможем увидеть игру на высоких ставках Ашкана Фаттахи, Селахаддина Бедира, Абрахама Пассет и Робби Тоана. Поэтому весь мир с нетерпением ожидает возможности следить за покерными событиями на Северном Кипре. Финальные столы турниров Super High Roller Series Europe будут транслироваться в прямом эфире.