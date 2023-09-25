Федір Хольц починав грати у покер у підлітковому віці. Вперше про нього почули у 2012 році, коли молодий німецький покерист почав регулярно з'являтися на турнірних серіях в Європі. Справжній прорив стався 2016-го. Кілька гучних перемог зробили з нього зірку світового масштабу.

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За даними сайту Hendon Mob, який відстежує покерні турніри, Федір Хольц за рік у живих турнірах виграв 10 966 379 доларів. Треба розуміти, що тут враховуються лише офіційні офлайн-змагання без будь-яких інших джерел доходів чи витрат.

У своєму інтерв'ю, згадуючи 2016 рік, Федір Хольц не називає точної суми призових, які він тоді виграв, але натякає, що їх було значно більше. Німець розпочав рік із перемоги на філіппінському етапі WPT, який приніс йому одразу 3 000 000 доларів. Далі Хольц вирушив підкорювати Монте-Карло та США.

Федір Хольц / Фото casino.org

Найгучнішу перемогу у 2016 році Федір Хольц здобув на Світовій серії покеру. У Лас-Вегасі він виграв турнір суперхайроллерів. Разом із браслетом німецький покерист отримав ще 5 000 000 доларів. З інтерв'ю стало зрозуміло, що найуспішніший рік у кар'єрі Хольца приніс йому майже половину всіх виграних грошей у турнірах. За даними сайту Hendon Mob, сумарний виграш німця в офлайн-покері складає майже 40 000 000 доларів.

Поза покером Федір Хольц відомий своїми бізнес-проєктами. Також він автор додатка Primed Mind, який розроблений для тренувань покерних гравців. Хольц є філантропом, жертвуючи частину своїх виграшів на благодійні цілі, зокрема, й ефективні альтруїстичні організації.