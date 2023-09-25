Філ Лаак є відомою особистістю у світі покеру. Американець ірландського походження брав участь у телевізійних шоу, вигравав престижні титули WPT та WSOP і завжди полюбляв різноманітні парі.

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У 2010 році Лаак безперервно провів за покерним столом цілих 115 годин, встановивши рекорд найтривалішої гри в офлайні. Цю ідею він втілив у життя під час Світової серії покеру у Лас-Вегасі. Попередній рекорд складав 72 години. Філ планував відіграти на 5 годин більше.

Рекордну сесію Лаак проводив у стінах знаменитого казино Bellagio. У підсумку він так захопився, що завершив свій марафон лише на 5-й день. Єдиний відпочинок, який йому дозволявся під час челленджу – це перерва на 5 хвилин наприкінці кожної години. За грою Філа у прямому етері стежили 140 000 глядачів.

Філ Лаак із Дженніфер Тіллі / Фото gq.com

За весь час марафону Філ Лаак не вживав енергетиків, каву чи медикаменти. Але такі випробування не минають безслідно для організму, тому покерист схуд на 3 кілограми. Лаак зіграв свою найтривалішу сесію навіть у плюс на 6 766 доларів. Усі гроші він віддав на благодійність.