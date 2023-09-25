Федор Хольц начинал играть в покер в подростковом возрасте. Впервые о нем услышали в 2012 году, когда молодой немецкий игрок начал регулярно появлялся на турнирных сериях в Европе. Настоящий прорыв случился в 2016-м. Несколько крупных побед сделали из него звезду мирового масштаба.

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По данным сайта Hendon Mob, отслеживающего покерные турниры, Федор Хольц всего за один год в живых турнирах выиграл 10 966 379 долларов. Эта цифра включает только заявленные турнирные выигрыши и не учитывает какие-либо другие источники доходов или расходов.

В своем интервью, вспоминая 2016 год, Федор Хольц не называет точную сумму выигранных призовых, но намекает, что получил гораздо больше. Победа в январе на турнире WPT принесла ему более 3 000 000 долларов. Дальше Хольц отправился покорять Монте-Карло и США, где также продолжал побеждать.

Федор Хольц / Фото casino.org

Самый громкий успех Федора Хольца в 2016 году случился на Мировой серии покера. Он выиграл турнир суперхайроллеров и вместе с браслетом забрал почти 5 000 000 долларов. Из интервью стало понятно, что самый успешный год в его карьере принес Хольцу почти половину всех выигранных денег в турнирах. По данным сайта Hendon Mob, суммарный выигрыш немца в живых турнирах составляет почти 40 000 000 долларов.

За пределами покерного стола Федор Хольц известен своими бизнес-проектами. Также он является автором Primed Mind – приложения для тренировок покерных игроков. Хольц – филантроп, жертвуя часть своих выигрышей на различные благотворительные цели, в том числе и на эффективные альтруистические организации.