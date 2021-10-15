Турнір WSOP Ladies Event тривав 4 напружених дні. Разом із баталіями за покерними столами не менш гарячими були події навколо цього івенту. Покерна спільнота обговорювала участь у жіночому турнірі Тома Хаммерса, а чоловіки палко підтримували своїх дружин у WSOP Ladies Event.

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Найкращу гру на турнірі продемонструвала американка Лара Айзенберг. За 4 години вона вийшла переможницею з фінального столу. Це титулована гравчиня, яка в живих турнірах має понад 220 тисяч доларів і перстень WSOPC, який отримала в 2019 році.

Тепер у колекції Лари Айзенберг з'явився найбажаніший трофей – золотий браслет Світової серії покеру. В хедз-апі вона перемогла співвітчизницю Дебору Брук, вигравши 115 700 доларів.

Лара Айзенберг отримує золотий браслет WSOP / Фото Pokernews

Моя мрія здійснилась. Я брала участь в цьому турнірі з надією, що колись вийду за фінальний стіл і переможу. Це незрівнянні емоції. Турнір був приголомшливим, ми веселилися, сміялися і грали в покер. Багато людей мене підтримували. Грайте в покер, це весело, – поділилася своїми думками Лара Айзенберг.

Результатами жіночого турніру WSOP виявилися задоволені й чоловіки. Бен Спрегг написав у твіттері, що пишається своєю дружиною Марлі Кордейро, яка посіла 7 місце і виграла 15 тисяч доларів. У коментарях до цього ж допису Філ Кулі відзначив і свою дружину Діану Кулі, яка отримала понад 36 тисяч за 4 місце.