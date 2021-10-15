У казино Wynn влаштували покерний турнір із незвичайними баунті. У заключний день події кожен, хто вибивав опонента, отримував "загадкове баунті". Учасники витягували 1 із 255 конвертів, де була випадкова сума призових від 500 доларів до 250 тисяч.

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Зіграти в незвичному турнірі з бай-іном 2 200 доларів виявили бажання 2 333 учасників. У фінальний день пробилися 255. Усі вони мали шанс витягнути щасливий квиток із головним призом 250 тисяч доларів.

Через 40 хвилин від початку вирішальної стадії турніру 43-річний водій вантажівки з Омахи Дональд Німне вибив опонента з AQ проти AJ. Американець підійшов до барабану. Що було далі, дивіться на відео.

Дональд Німне взагалі не збирався брати участь у цьому турнірі. Разом із родиною він планував відправитися в табір, але в останній момент подорож зірвалася. Американець вирішив не гаяти час і поїхав у казино. Тепер Дональд Німне – найщасливіший водій у світі.

Я щось відчув. Мене пересадили за новий стіл і я виграв роздачу з батона. Підійшов до барабану, одразу визначився із конвертом. Коли його відкривав, то подумав, що там 25 тисяч доларів, але нулі ніяк не закінчувалися. Тоді у мене просто знесло дах, – поділився емоціями Дональд Німне.

Фактично за секунду американець виграв 250 тисяч доларів, а до цього в живих турнірах його заробіток в покері складав понад 20 тисяч. Сам турнір Дональд Німне завершив на 122 місці, додатково отримавши ще 5 200 доларів.