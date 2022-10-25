Сара Андервуд має багатомільйонну аудиторію в інстаграмі, де вона охоче ділиться пікантними фото, моментами з мандрів та різноманітними образами. Не оминула увагою приваблива покеристка й свято Геловіну.

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Американська модель похизувалася фото в образі Джессіки Реббіт – персонажу з фільму "Хто підставив кролика Роджера?", а також одного з найвідоміших секс-символів в анімації. З ефектної білявки Сара перевтілилася в елегантну рудоволосу Джессіку у розкішній червоній сукні з глибокими вирізами.

Сара Андервуд в образі Джессіки Реббіт / Фото з її інстаграму

Сара Андервуд часто тішить своїх прихильників різними образами. Не дивно, що її фото збирають сотні тисяч уподобайок та коментарів із компліментами, адже дівчина не зловживає зайвими ефектами та фоторедакторами.

Фото / Інстаграм saraunderwood