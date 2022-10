Даніель Негреану продовжує насолоджуватися чудовим моментом тріумфу. На початку місяця він отримав 3 300 000 доларів за перемогу у турнірі Super High Roller Bowl у Лас-Вегасі. Відсвяткувати успіх "Kid Poker" збирався у Кореї, де також опинилися Джош Ар'є та покерний коментатор Алі Нежад.

Увечері компанія друзів попрямувала до бару під назвою "Waikiki Beach Club". Охоронці попросили їх надати посвідчення про особу, що не викликало жодних нарікань збоку дорослих чоловіків. Але проблема була в іншому. До цього закладу не пускали людей, які старше 37 років.

У твіттері покеристи та фанати висміяли з ситуацію разом із Негреану. Девід Оттосен написав, що настав час відмовитися від прізвиська "Kid Poker" (покерна дитина). У підсумку користувачі підхопили цю думку та запропонували Даніелю перейменуватися в "Old Kid Poker" або "Real Too Old Poker".

Даніель Негреану, можливо й старий для деяких закладів у Кореї, але досить молодий, щоб перемагати у покері на найвищому рівні. Навіть напередодні 50-річного ювілею канадець усе ще залишається на вершині гри.