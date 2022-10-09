У третій день турніру гра відновилася зі стадії 5-макс, але ніхто з учасників ще не гарантував собі призові. Лідирували з великим відривом Нік Петранджело та Даніель Негреану. Джастіна Бономо, Ендрю Ліхтенбергера та Орпена Кісачікоглу чекала нелегка битва за звання баббл-боя.

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У підсумку цим "щасливчиком" став турецький покерист Кісачікоглу, програвши з AQ дамам Ліхтенбергера. Далі американець зняв із дистанції Бономо, вдало виставившись з валетами проти пари вісімок. Джастін забрав мінімальний приз турніру – 720 000 доларів.

У 3-максі гра серйозно затягнулася. Все завершилося виставленням Ліхтенбергера з К6 проти А6 Негреану. На флопі канадець спіймав туза. У хедз-апі розв'язка настала швидко. Даніель мав величезну перевагу за фішками і йому одразу вдалося дотиснути Петранджело.

Кілька років тому я грав хедз-ап цього турніру. Тоді за мене вболівало дуже багато друзів. Але я програв. Цього року я сказав їм: "Хлопці, сидіть вдома! Давайте я просто виграю турнір – приїдете до мене додому, відкриємо пляшечку шампанського", – розповів Негреану після перемоги.

Титул переможця Super High Roller Bowl приніс канадцю 3 312 000 доларів. Це другий за величиною приз у покерній кар'єрі Негреану.