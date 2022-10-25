У Сары Андервуд многомиллионная аудитория в инстаграме, где она с удовольствием делится пикантными фото и моментами путешествий. Не обошла вниманием и предстоящий праздник Хэллоуина, заранее определившись с образом.

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Американская модель похвасталась своими фото в образе Джессики Рэббит – персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера?", а также одного из самых известных секс-символов в анимации. С эффектной блондинки Сара превратилась в элегантную рыжеволосую Джессику в роскошном красном платье с глубокими вырезами.

Сара Андервуд в образе Джессики Рэббит / Фото из её инстаграма

Сара Андервуд часто радует своих поклонников разными образами. Неудивительно, что ее фото собирают сотни тысяч лайков и комментариев с комплиментами, ведь девушка не злоупотребляет лишними эффектами и фоторедакторами.

Фото / Инстаграм saraunderwood