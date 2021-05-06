Турніри із прогресивним нокаутом стали справжнім трендом онлайн-покеру останніх років. Вони приваблюють не лише своєю динамікою, але й можливістю заробити гроші задовго до призової зони.

Бай-ін у PKO турніри (Progressive Knockout Tournaments) розподіляється між основною гарантією і призовим фондом за вибивання гравців. Як правило, ці два внески є рівноцінними. Скажімо, якщо участь у турнірі коштує 200 гривень, 90 з них – лепта в основний призовий фонд, ще 90 – баунті (bounty – англ. винагорода), а 20 гривень – комісія покер-руму.

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Кожен гравець стартує з однаковим баунті, який можна нарощувати, активно вибиваючи суперників. Іншими словами, вигравши усі фішки в опонента з початковою винагородою у 90 гривень, ви миттєво отримуєте на свій рахунок половину, а ціна за "вашу голову" зростає на решту 45 гривень – до 135. Якщо ж згодом і вас спіткала невдача, суперник-нокаутер стає багатшим на 67.5 гривень.

Очевидно, що чим далі проходить гравець, тим вищими є винагороди за вибитих суперників. А вишенькою на торті є перемога у турнірі, коли чемпіон, окрім заключного коштовного нокауту і першого призу, отримує приємний бонус. Оскільки жодному із суперників не вдалось вас "вполювати", вам належить ваше баунті у повному розмірі. Часом трапляється так, що загальний приз за вибивання гравців навіть перевищує суму, передбачену за перше місце.

Турніри PKO вимагають особливої стратегії. Їх доводиться грати агресивно, із широким діапазоном рук, а подекуди іти на невиправданий ризик. Того ж варто чекати і від суперників. Водночас, не завадить вмикати холодну голову, базуючись на простих підрахунках. Якщо ризик є виправданим, виходячи зі співвідношення фішок, якими ризикуєте, і баунті суперника, уперед – нокаутуйте і заробляйте.