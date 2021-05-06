Турниры с прогрессивным нокаутом стали настоящим трендом онлайн-покера последних лет. Они привлекают не только своей динамикой, но и возможностью заработать деньги задолго до призовой зоны.

Бай-ин в PKO турниры (Progressive Knockout Tournaments) распределяется между основной гарантией и призовым фондом за выбивание игроков. Как правило, эти два вклада равноценны. Скажем, если участие в турнире стоит 200 гривен, то 90 из них – лепта в основной призовой фонд, еще 90 – баунти (bounty – англ. вознаграждение), а 20 гривен – комиссия покер-рума.

Читайте также: Китайский покер Ананас: правила и особенности игры

Каждый игрок стартует с одинаковым баунти, которое можно наращивать, активно выбивая соперников. Иными словами, выиграв все фишки у оппонента с начальным вознаграждением в 90 гривен, вы мгновенно получаете на свой счет половину, а цена за "голову" растет на оставшиеся 45 гривен – до 135. Если же впоследствии и вас постигла неудача, соперник-нокаутер становится богаче на 67.5 гривен.

Очевидно, что чем дальше проходит игрок, тем выше вознаграждения за выбитых соперников. А вишенкой на торте является победа в турнире, когда чемпион, кроме заключительного ценного нокаута и первого приза, получает приятный бонус. Поскольку ни одному из соперников не удалось вас "поймать", вам принадлежит ваше баунти в полном размере. Порой случается так, что общий приз за выбивание игроков даже превышает сумму, предусмотренную за первое место.

Турниры PKO требуют особой стратегии. Их приходится играть агрессивно, с широким диапазоном рук, а иногда идти на неоправданный риск. Того же стоит ждать и от соперников. В то же время, не помешает включать холодную голову, основываясь на простых подсчетах. Если риск является оправданным, исходя из соотношения фишек, которыми рискуете, и баунти соперника, вперед – нокаутируйте и зарабатывайте.